شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام الشئون السياسية بحزب الحرية بالغربية: نتابع أزمة الأمطار بالشارع ليشعر المواطن أننا بجانبه (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تابعت دعاء عريبي، أمين عام الشئون السياسية والبرلمانية بحزب الحرية المصرى في محافظة الغربية، عمليات رفع مياه الأمطار من الشوارع منذ الصباح الباكر، وقالت: "نحن موجودون في الشارع ليشعر المواطن أننا بجانبه لخدمته، وكان يتابع معى أزمة الطقس السيء، شريف أنور الأمين العام للحزب بالغربية".

وأشادت بتعاون محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، والقيادات الأمنية بالمحافظة ، مشيرة إلى تواجد اللواء طارق حسونة، مساعد أول وزير الداخلية لوسط الدلتا، واللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، والعميد ماجد ناشد مدير مرور الغربية بالشارع منذ الصباح الباكر خلال متابعتها أزمة سحب مياه الأمطار، كما شارك في الجولة ناصر مرسي عضو هيئة المكتب، وعائشة محمد عضو أمانة الشئون البرلمانية والسياسية.

وكان محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات، كشف حقيقة تعرض البلاد لمنخفض جوي جديد بعد انتهاء منخفض التنين الجوي الذي ضرب البلاد وتسبب في أمطار غزيرة وصلت لحد السيول لمختلف محافظات الجمهورية، مؤكدًا ان ذروة موجة الطقس السيئ على المحافظات مرت، وأن فرص سقوط الأمطار ستكون بسيطة.

ونفى شاهين، تعرض البلاد لأي منخفض جوي جديد خلال الفترة المقبلة، قائلا:"غير حقيقي، والأجواء تتم على وتيرة التحذيرات التي أصدرتها هيئة الارصاد الجوية خلال الفترة الماضية".. موضحًا أنه ليس هناك أي تحذيرات خلال الـ 72 ساعة القادمة، وان الأجواء ستكون هادئة تمامًا.

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