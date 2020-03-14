شكرا لقرائتكم خبر عن "أبو شقة": سندفع بقانوني الوفد لـ"الشيوخ والنواب" للبرلمان خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد ، أن الحزب انتهي من إعداد مشروعي قانون لمجلس النواب ومجلس الشيوخ ، موضحا أن الحزب جاهز للتقدم به للبرلمان ولكن ينتظر التوقيت المناسب، ولفت رئيس حزب الوفد ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إلي أن البرلمان سيقر القانونين قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي حتى يكون هناك استعدادات على مستوى الأحزاب والدولة لإجراء الانتخابات.

وأوضح أن رؤية حزب الوفد فى الانتخابات النيابية المقبلة هى أن تكون نسبة 75% قائمة مغلقة، و25% فردى بالنسبة لمجلس النواب، وبالنسبة لمجلس الشيوخ، يكون الثلث من تعيين رئيس الجمهورية، والثلثين يكونوا قائمة مغلقة، لافتًا أن هذه هى وجهة نظر حزب الوفد فى الانتخابات النيابية المقبلة.

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وتابع أبو شقة: "أن حزب الوفد لا يمكن ألا يستعد للانتخابات لأن من مقومات الحزب السياسي أن يكون جاهزًا في أي وقت للعملية الانتخابية"، مشيرًا إلى أن حزب الوفد لديه تنظيم قوي للمرأة يتمثل في اتحاد المرأة الوفدية على مستوى القطب، ولجنة للمرأة في كل محافظة، فضلا عن اللجان النوعية التي أنشأت على غرار لجان مجلس النواب ومنها لجنة للمرأة.

وقال أبو شقة إنه لن يرضى بأقل من 30 في المائة من إجمالي مقاعد البرلمانية بما يتناسب مع تاريخ الوفد، وإنه يأمل في الحصول على أعلى من النسبة المقررة دستوريًا للمرأة سواء في مجلسي النواب أو الشيوخ، مؤكدا أن حزب الوفد هو العمود الرئيسي في الخيمة التي لن تقوم سوى بوجوده.