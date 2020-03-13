بعد تعليق الرحلات.. إيطاليون عالقون في مراكش: لم يتم إشعارنا وسنطلب المساعدة العسكرية – فيديو

بوجوه بدا عليها مزيج من اليأس والغضب، استنكرت سبع سيدات إيطاليات، تعليق الرحلات الجوية بين المغرب وإيطاليا بشكل مفاجئ، ما حال دون إمكانية العودة إلى بلدهن.

وقالت السيدات، في فيديو بثته إحداهن عبر قناتها على اليوتيوب، إنهن عالقات في مدينة مراكش، حيث وصلن مطلع شهر مارس الجاري، دون إمكانية العودة، بسبب إلغاء شركة طيران ريان إير الرحلات، عقب تعليق المغرب جميع الرحلات من وإلى إيطاليا، إثر قرار سلطات الأخيرة عزل البلاد، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وذكرت السيدات أن قنصلية بلادهن لم تقدم لهن أي مساعدة، باستثناء النصح بمغادرة المغرب في أقرب وقت ممكن والوصول إلى أي وجهة محتملة في أوروبا، ثم محاولة إيجاد طريقة للوصول إلى إيطاليا دون مساعدة أو دعم.

وانتقدن أداء وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، بالقول إن: “عدم فاعلية وعدم استعداد حكومتنا يخرج إلى العلن خاصة عندما تؤثر المواقف الحساسة على الوزير دي مايو”، مطالبات إياه بتدبير مشكلتهن “نرجو أن يحرص وزير خارجيتنا لويجي دي مايو على تنظيم هذه العودة”.

وأضفن: “لسوء الحظ ، فإن كونك في يد دي مايو كارثة فوق الكارثة”، لذا فإن الوضع خطير، توضح السيدات اللواتي لا يتوفرن على المال الكافي “لا أحد يساعدنا… إذا لم تتدخل وزارة الخارجية سنطلب المساعدة العسكرية”.

السيدات السبعة اللواتي عبّرن عن سخطهن في الفيديو، لسن الوحيدات العالقات بسبب قرار عزل أكبر بؤرة للوباء في أوربا، إذ يوجد نحو 80 سائح إيطالي آخر علقوا في مدينة مراكش، بعدما علموا أن طائرتهم التي كان مقرراً إقلاعها إلى تورينو، مستقرة على الأرض دون أي إشعار”.

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وقال محام يدعى جورجيو فاشيو، أحد المسافرين في الطائرة المتوقفة فجأة، “اكتشفنا فقط وقت الصعود إلى الطائرة أن الرحلة قد تم إلغاؤها”، مضيفاً “لم يحذرنا أحد من قبل”.

وكان المغرب قد قرر، الثلاثاء، جميع تعليق الرحلات الجوية بين المغرب وإيطاليا، إلى أجل غير مسمى، بعد عزل السلطات الإيطالية البلاد الأكثر تأثراً بتفشي فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في القارة العجوز.

ويتواصل ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في إيطاليا، التي سجلت سجلت 1016 وفاة من أصل 15 ألف و113 إصابة، وفق حصيلة رسمية للسلطات.

وفرضت الحكومة الإيطالية حظر التجمّعات لمكافحة تفشّي الفيروس، وعزل البلاد بالكامل مع إغلاق جميع المحلات التجارية باستثناء الصيدليات، ومنع الجولان.