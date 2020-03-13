اعلن ديوان الوقف السني في نينوى، السبت، عن اغلاق الجوامع في عموم المحافظة ويرفع الاذان فيها فقط.
وقال مسؤول اعلام الوقف في المحافظة عمار العلي في حديث لـ الخليج 365 انه "تقرر إغلاق المساجد في المحافظة استجابة لنداء خلية الأزمة بإيقاف التجمعات ومنها الشعائر الدينية وصلاة الجماعة كاجراءات احترازية لمنع انتشار فايروس كورونا".
واضاف ان "القرار سيتم تطبيقه اعتبارا من اليوم"، مشيرا الى انه "سيتم فيها رفع الاذان فقط".
كانت هذه تفاصيل خبر الوقف السني بنينوى يعلن اغلاق الجوامع في عموم المحافظة ويرفع الاذان فيها فقط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.