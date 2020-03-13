الوقف السني بنينوى يعلن اغلاق الجوامع في عموم المحافظة ويرفع الاذان فيها فقط

اعلن ديوان الوقف السني في نينوى، السبت، عن اغلاق الجوامع في عموم المحافظة ويرفع الاذان فيها فقط.

وقال مسؤول اعلام الوقف في المحافظة عمار العلي في حديث لـ الخليج 365 انه "تقرر إغلاق المساجد في المحافظة استجابة لنداء خلية الأزمة بإيقاف التجمعات ومنها الشعائر الدينية وصلاة الجماعة كاجراءات احترازية لمنع انتشار فايروس كورونا".

واضاف ان "القرار سيتم تطبيقه اعتبارا من اليوم"، مشيرا الى انه "سيتم فيها رفع الاذان فقط".