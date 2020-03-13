قصف امريكي يستهدف مواقع ضمن دير الزور

افاد مصدر امني، السبت، بأن القوات الامريكية قصفت مواقع ضمن دير الزور. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "القوات الاميركية المتمركزة في حقل العمر النفطي استهدفت براجمات الصواريخ مواقع عسكرية غرب نهر الفرات بريف دير الزور". واضاف انه "لم تعرف لغاية الان حجم الخسائر التي خلفها هذا القصف".

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