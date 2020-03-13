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صحة كردستان تعلن تسجيل تسع اصابات جديدة بفايروس كورونا

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اعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، الجمعة، عن تسجيل تسع اصابات جديدة بفايروس كورونا.

وقال الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه إن "عدد مواطني الاقليم الذين تم وضعهم في الحجر الصحي بلغ 842 شخصاً"، مبينة انه "تم توزيعهم على 30 مركزاً للحجر".

 

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واضافت أنه "خلال 24 ساعة الماضية تم فحص 251 حالة، منهم 184 في اربيل و67 في السليمانية، وظهرت النتائج ان بينهم 9 حالات حامليين للفايروس، وهم 1 في اربيل و8 في السليمانية".

 

ولفتت الى أنه "تم تسجيل حالةً جديدة لمواطن مصاب بفايروس كورونا يبلغ من العمر 48 عام من ناحية طويلة التابعة لمحافظة لحلبجة كان في الحجر الصحي بعد عودة من ايران".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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