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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر.. تعرف على حقيقة هروب أسد من سيرك الحلو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 مارس 2020
الخليج 365 - متابعات
نفى مصدر أمنى ما تردد على بعض مواقع التواصل الاجتماعى، عن هروب أسد من سيرك الحلو بجوار نادى الشمس، مؤكدا أنه لم يحدث شئ من هذا القبيل، وما هى إلا شائعات.
وقالت فاتن الحلو، مدير السيرك، إن هذا الخبر غير صحيح، والهدف منه خبيث، ولا تعلم من وراء هذا الخبر.
وأضافت، أنها ستتخذ الإجراءات القانونية حيال من قام بنشر هذا الخبر.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.