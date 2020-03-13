مصر.. تعرف على حقيقة هروب أسد من سيرك الحلو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 مارس 2020

الخليج 365 - متابعات

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نفى مصدر أمنى ما تردد على بعض مواقع التواصل الاجتماعى، عن هروب أسد من سيرك الحلو بجوار نادى الشمس، مؤكدا أنه لم يحدث شئ من هذا القبيل، وما هى إلا شائعات.

وقالت فاتن الحلو، مدير السيرك، إن هذا الخبر غير صحيح، والهدف منه خبيث، ولا تعلم من وراء هذا الخبر.

وأضافت، أنها ستتخذ الإجراءات القانونية حيال من قام بنشر هذا الخبر.