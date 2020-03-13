نحاس: على الحكومة ولجنة إدارة الكوارث تحضير خطة لمواجهة أي تطور لانتشار كورونا

شدد النائب ​نقولا نحاس​، على أنه "يجب على التعيينات المصرفية أن تكون شفافة ولكن هناك صعوبة بهذا الموضوع بسبب ​المحاصصة​ ونأمل أن تكون تجربة التعيينات مبنية على شيء جديد لأن هذا مؤشر أساسي لكل الفرقاء أن ​لبنان​ بدأ يمشي على السكة ​الجديدة​"، مشيرا الى "أننا الآن تحت المجهر وكل ما نقوم وسنقوم به اليوم في لبنان سيكون محطّ انظار ​المجتمع الدولي​".

ورأى نحاس في حديث تلفزيوني أن "​التعيينات القضائية​ كانت محاولة جيّدة ونتمنى ان تكون التعديلات على التشكيلة والاسماء بعيدة عن ال​سياسة​"، مؤكدا أنه "على ​الحكومة​ أن تقوم بما هو مختلف عما كان يجري في السابق من محاصصة في التعيينات في ​مصرف لبنان​".

وعن الإغلاق الكلي بسبب ​فيروس كورونا​، لفت الى أنه "من واجب لجنة الكوارث أن تكون حاضرة لأمور مماثلة وأنا مع أي إجراء يحمي المواطن"، معتبرا أن "​الدولة​ تأخرت في اتخاذ قرار إغلاق الحدود ووقف الطيران"، مشددا على أنه "يجب على الحكومة ولجنة إدارة الكوارث ان تحضّر خطة لمواجهة أي تطوّر لانتشار فيروس كورونا في لبنان".

واعتبر نحاس أن "هذه الحكومة الى الآن تسعى ولكنها لم تظهر أنه لديها تصميما واضحا الى أين تريد الذهاب، كما أن ​البيان الوزاري​ الحالي هو نسخة مطابقة لبيانات الحكومات السابقة".