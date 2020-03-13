أبي رميا: 18 شخصا أصيبوا بكورونا منذ البداية حتى الآن بقضاء جبيل و2 منهم فارقوا الحياة

ركّز عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​سيمون أبي رميا​، على أنّ "في ​قضاء جبيل​، دحضًا للإشاعات، الحقيقة بلغة الأرقام هي: 18 شخصًا أُصيبوا بفيروس "كورونا" منذ البداية حتّى الآن، 8 منهم قيدهم في قضاء جبيل و10 من خارج القضاء، و2 من 18 فارقوا الحياة".

وتوجّه بالشكر في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى "قائمقام جبيل ناتالي مرعي خوري الّتي تتابع لحظة بلحظة تطوّر الحالات المُصابة في القضاء، وتنسّق مع الإدارات".