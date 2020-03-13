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حمدان لجعجع: مظهرك بالتحديد يدل أن في معراب بؤرة وبائية أخطر من كورونا

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توجّه أمين الهيئة القيادية في "حركة الناصريين المستقلين - المرابطون" ​مصطفى حمدان​، إلى رئيس "حزب القوات ال​لبنان​ية" ​سمير جعجع​، قائلًا: "مظهرك بالتحديد يدل أنّ في ​معراب​ بؤرة وبائيّة أخطر من "​كورونا​"، وعندما تريد أن تتكلّم عن أهلنا الفلسطينيّين في مخيمات الشتات "طهّر تمك".

وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "في ذاكرتنا الجماعيّة، ندرك تمامًا حقدك وإجرامك وعنصريّتك في حقّ أبناء مخيمات الشتات الفلسطينية في لبنان، وسكاكين إجرامك لا تزال في البال".

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