توجّه أمين الهيئة القيادية في "حركة الناصريين المستقلين - المرابطون" مصطفى حمدان، إلى رئيس "حزب القوات اللبنانية" سمير جعجع، قائلًا: "مظهرك بالتحديد يدل أنّ في معراب بؤرة وبائيّة أخطر من "كورونا"، وعندما تريد أن تتكلّم عن أهلنا الفلسطينيّين في مخيمات الشتات "طهّر تمك".
وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "في ذاكرتنا الجماعيّة، ندرك تمامًا حقدك وإجرامك وعنصريّتك في حقّ أبناء مخيمات الشتات الفلسطينية في لبنان، وسكاكين إجرامك لا تزال في البال".
كانت هذه تفاصيل خبر حمدان لجعجع: مظهرك بالتحديد يدل أن في معراب بؤرة وبائية أخطر من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.