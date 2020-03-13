وهاب: كلام السيد نصرالله عن الضرائب يعبّر عن رأي أغلبية الناس

لفت رئيس "حزب التوحيد العربي" ​وئام وهاب​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "كلام الأمين العام لـ"حزب الله" السيد ​حسن نصرالله​ عن ​الضرائب​، يعبّر عن رأي أغلبيّة الناس: أوّلًا لا لزيادة ​القيمة المضافة​، ثانيًا لا لزيادة 5 آلاف ليرة لبنانية على ​البنزين​، ثالثًا نعم لكهرباء سريعة 24/24 ساعة وعلمنا أنّ عرض "سيمنس" الجديد موجود، ورابعًا نعم لقضاء جريء، نعم لمناقصات شفّافة ونعم لإلغاء إدارات لا تعمل . هذا يشكل إجماعًا".

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