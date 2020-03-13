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دياب ترأس اجتماعا لمتابعة الإجراءات الوقائية من الفيروس وسبل رفع مستوى التأهب

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ترأس رئيس مجلس الوزراء ​حسان دياب​، في ​السراي الحكومي​، اجتماعا لمتابعة الإجراءات الوقائية من ​فيروس كورونا​ في ​لبنان​، حضره نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني ​زينة عكر​، ووزراء: ​الصحة العامة​ ​حمد حسن​، الخارجية والمغتربين ​ناصيف حتي​، الداخلية و​البلديات​ ​محمد فهمي​، ​الاقتصاد​ ​راوول نعمة​، ​الطاقة​ ​ريمون غجر​، العمل ​لميا يمين​، والأشغال العامة والنقل ​ميشال نجار​، الأمين العام ل​رئاسة مجلس الوزراء​ القاضي ​محمود مكية​، المدير العام ل​وزارة الصحة​ الدكتور ​وليد عمار​، ومستشارة الرئيس دياب للشؤون الصحية الدكتورة بترا خوري.

وتم التداول في سبل رفع مستوى التأهب، وستتابع الاجتماعات غدا لتحديد الاجراءات ​الجديدة​.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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