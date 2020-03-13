دياب ترأس اجتماعا لمتابعة الإجراءات الوقائية من الفيروس وسبل رفع مستوى التأهب

ترأس رئيس مجلس الوزراء ​حسان دياب​، في ​السراي الحكومي​، اجتماعا لمتابعة الإجراءات الوقائية من ​فيروس كورونا​ في ​لبنان​، حضره نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني ​زينة عكر​، ووزراء: ​الصحة العامة​ ​حمد حسن​، الخارجية والمغتربين ​ناصيف حتي​، الداخلية و​البلديات​ ​محمد فهمي​، ​الاقتصاد​ ​راوول نعمة​، ​الطاقة​ ​ريمون غجر​، العمل ​لميا يمين​، والأشغال العامة والنقل ​ميشال نجار​، الأمين العام ل​رئاسة مجلس الوزراء​ القاضي ​محمود مكية​، المدير العام ل​وزارة الصحة​ الدكتور ​وليد عمار​، ومستشارة الرئيس دياب للشؤون الصحية الدكتورة بترا خوري.

وتم التداول في سبل رفع مستوى التأهب، وستتابع الاجتماعات غدا لتحديد الاجراءات ​الجديدة​.

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