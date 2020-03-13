وجّه النائب السابق ​نبيل نقولا​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، نداءً إلى وزير الصحة العامة ​حمد حسن​ و​الحكومة​ مجتمعة، "الإهتمام بالطواقم الطبيّة في "​مستشفى بيروت الحكومي​" والمستشفيات الأُخرى المهتمّة بالموضوع، واعتبارهم كالجنود على الحدود وتطبيق تدبير رقم 3 عليهم للتضحيات الّتي يقومون بها وتطبيقًا للعدالة والوطنيّة".

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كانت هذه تفاصيل خبر نقولا: لاعتبار الطواقم الطبية بمستشفى بيروت والمستشفيات الأخرى كالجنود على الحدود وتطبيق تدبير رقم 3 عليهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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