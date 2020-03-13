أشار مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرغي ناريشكين، إلى أن "بلاده لا تسعى للسيطرة العالمية على الفضاء الإلكتروني والاتصالات العالمية والمكالمات الهاتفية"، لافتاً إلى أنها "لا تحتاج إلى ذلك".
وشدد ناريشكين، في حديث صحفي، على أن "الولايات المتحدة أجرت، ومن الواضح، أنها تجري أنشطة للسيطرة العالمية فيما يتعلق بالاتصالات العالمية"، مؤكداً أنها "لديها القدرة على التحكم بمئات الملايين من المحادثات الهاتفية في وقت واحد، وإنها بالفعل تقوم بذلك".
ولفت إلى أنه "بهذا الشكل تنتهك الولايات المتحدة حقوق الإنسان الأساسية، في حين أننا لا نقوم بذلك ولسنا بحاجة لذلك"، موضحاً أن "جميع الاتهامات الموجهة لروسيا بشن هجمات الكترونية لا أساس لها وغير مثبتة".
كانت هذه تفاصيل خبر جهاز الاستخبارات الروسية: أميركا قادرة على التحكم بمئات ملايين المحادثات الهاتفية في وقت واحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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