السلطات الروسية تقيّد رحلاتها بشكل مؤقت من وإلى الإتحاد الأوروبي بسبب كورونا

أكد مركز العمليات الخاص بمواجهة ​فيروس كورونا​ في ​روسيا​، أن "موسكو ستفرض قيوداً مؤقتة على الرحلات الجوية من وإلى ​الاتحاد الأوروبي​، اعتباراً من 16 آذار الحالي".

ولفت المركز، في بيان، إلى أن "القرار الذي يهدف إلى ضمان أمن البلاد وحماية صحة المواطنين ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد على أراضي روسيا، تُستثنى منه الرحلات بين موسكو وعواصم دول الاتحاد الأوروبي".

وبموازاة ذلك، فرض المركز قيوداً على الرحلات مع سويسرا، باستثناء الرحلة المباشرة من موسكو إلى جنيف، كذلك فرض قيوداً على الرحلات مع النرويج باستثناء الرحلات من موسكو إلى أوسلو.