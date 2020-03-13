الخارجية العراقية تستدعي السفير الأميركي وتسلمه مذكرة احتجاج على الغارات الجوية على البلاد

استدعت وزارة الخارجية ​العراق​ية ​السفير الأميركي​ ماتيو تويلر في ​بغداد​، لتسليمه مذكرة احتجاج بشأن الغارات الجوية التي نفذتها القوات الأميركية على مواقع داخل العراق.

وأعربت الوزارة، في بيان، عن "رفضها وإدانتها لما أقدمت عليه القوات الأميركية، من انتهاك لسيادة العراق بقصف مقرات للجيش والشرطة، والحشد الشعبي"، لافتةً إلى أنّ "قوات وطنية عراقية دافعت عن العراق ووحدته، وقاتلت ببسالة وأوقفت امتداد تنظيم "داعش" إلى دول المنطقة بل العالم".

كما شدّدت على أنّ "الخرق الأميركي للسيادة العراقية يمثّل تأزيمًا للأوضاع الأمنية، في الوقت الّذي تتأكد الحاجة إلى تحشيد الجهود باتجاه ملاحقة فلول عصابات "داعش" الإرهابية لبسط الأمن وتثبيت الاستقرار"، مؤكّدةً أنّ "ذلك يتنافى وطبيعة الاتفاق بين العراق والتحالف الدولي الذي يفترض أن يقف معنا في حربنا ضد الإرهاب".