أمير قطر يرسل مساعدات طبية عاجلة إلى إيران لمكافحة انتشار كورونا

قرر ​أمير قطر​ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، "إرسال مساعدات طبية عاجلة إلى ​إيران​، نظراً لتفشي ​فيروس كورونا​ المستجد هناك بشكل كبير".

من جهتها، أشارت وكالة الأنباء القطرية إلى أن "هذه المساعدات تأتي مساهمة من قطر في مكافحة الوباء الذي يمثل تهديدا مشتركا يواجه العالم أجمع".

بالتوازي، كانت ​السلطات الإيرانية​ طلبت من ​صندوق النقد الدولي​ تمويلا طارئا بمبلغ 5 مليارات دولار لمواجهة فيروس كورونا، الذي تجاوز عدد المصابين فيه الـ 10 آلاف، وقاربت أعداد الوفيات الـ 430 حالة وفاة.