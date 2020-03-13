أمير قطر يرسل مساعدات طبية عاجلة إلى إيران لمكافحة انتشار كورونا

قرر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، "إرسال مساعدات طبية عاجلة إلى إيران، نظراً لتفشي فيروس كورونا المستجد هناك بشكل كبير".
من جهتها، أشارت وكالة الأنباء القطرية إلى أن "هذه المساعدات تأتي مساهمة من قطر في مكافحة الوباء الذي يمثل تهديدا مشتركا يواجه العالم أجمع".
بالتوازي، كانت السلطات الإيرانية طلبت من صندوق النقد الدولي تمويلا طارئا بمبلغ 5 مليارات دولار لمواجهة فيروس كورونا، الذي تجاوز عدد المصابين فيه الـ 10 آلاف، وقاربت أعداد الوفيات الـ 430 حالة وفاة.
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