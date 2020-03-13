شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب كمية من السجائر الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت ادارة الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، برئاسة مصطفى الجندي مدير الجمرك من احباط كمية من السجائر الإلكترونية بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاتة وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 . البداية أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط طيران شركة الشرق الاوسط القادمه من بيروت اشتبه عبد الرحمن محمد مأمور تفتيش الركاب فى راكب مصرى الجنسية قادم من لبنان، وبسؤاله عما اذا كان معه بضائع أو أشياء ممنوعة أو تستحق عليها سداد ضرائب أو رسوم جمركية فاجاب بالنفى وبدا عليه الإرتباك . Advertisements وبالعرض على مصطفى الجندى مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة لتفتيش حقائبه من وليد محمد مأمور التفتيش وهاني أبو طالب مدير الحركة فى حضور طاهر مكي مدير الحركة وأحمد أمين مأمور التفتيش فتبين وجود 145 سيجارة إلكترونية داخل الحقيبه. قرر جمال عبد الفتاح مدير عام جمارك لجمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي إتخاذ الإجراءات القانونية وحجز المضبوطات للصفه التجاريه مع تحصيل غرامة الخط الأخضر . يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .

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