كورونا.. ملس مدينة الدار البيضاء يوضح قيقة رش طائرات لمبيدات فوق سماء الدار البيضاء

بعدما تناول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلا صوتيا يزعم صاحبها، أنه قد حضر اجتماعا لمجلس المدينة، “تقرر فيه رش المبيدات عبر الطائرة بالمدينة، ابتداء من يومي الجمعة والسبت”، نفى مجلس جماعة الدار البيضاء، صحة ما يتم الترويج له.

ونبه المحلس في بيان توضيحي، المواطنات والمواطني لعدم الترويح للشائعات، وذكر بأن مواقف وقرارات جماعة الدار البيضاء، يعبر عنها المسؤولون بالجماعة، إطار تواصلهم مع الرأي العام، من خلال البيانات والتوضيحات الصحافية.

ودعا عبد العزيز العمري، عمدة الدار البيضاء، الذي وقع البيان التوضيحي، المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية، التي تتضمنها الوصلات التحسيسية، لوزارة الصحة.