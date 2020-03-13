طاليب لـ “اليوم24”: نراهن على أحد المراكز الـ 6 الأولى وسأعتمد على بعض الشبان في الدورات الأخيرة

وليد لباب – صحافي متدرب

عبر عبد الرحيم طاليب، مدرب فريق الجيش الملكي، عن رغبته في الاعتماد على بعض اللاعبين من شبان الفريق في الدورات الخمسة الأخيرة من منافسات البطولة الاحترافية، وذلك قصد منحهم الفرصة لإبراز إمكانياتهم، خصوصا وأنهم أصبحوا شبه مستعدين للدخول في جو المنافسة، وفق تعبيره.

وأضاف طاليب، في تصريح خص به “اليوم 24″، أن الفريق عانى، مؤخرا، من إرهاق ذهني، وضغط اللعب على البطولة الذي أصبح يلازم اللاعبين، مبرزا في السياق ذاته أن الفريق خصص مرافق نفساني للاعبي الفريق العسكري.

وبخصوص الأهداف المسطرة مع إدارة الفريق، أوضح طاليب أن الهدف الأساسي يتمثل في احتلال إحدى المراتب الـ 6 الأولى، ومن ثم تطعيم الفريق للعب على الألقاب في السنة الموالية، كما هو مسطر سلفا.