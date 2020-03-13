عاجل.. “ترامب” يعلن حال الطوارئ في مواجهة وباء كورونا بأمريكا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي اتهم سابقا بالاقلال من خطورة فيروس كورونا المستجد، حال الطوارئ الجمعة في الولايات المتحدة بهدف مواجهة الوباء.

وقال ترامب من حديقة البيت الأبيض، “بهدف إطلاق القدرة الكاملة للموارد الحكومية الاتحادية، أعلن رسميا حال الطوارئ الوطنية”.

وتعهد الرئيس الأمريكي بـ”تعزيز” القدرات على إجراء فحوص كورونا المستجد

وكانت حملة للحكومة الصينية للتشكيك في أصل ظهور فيروس كورونا المستجد، أثارت خلافا مع الولايات المتحدة، وسط ترويج مسؤول في بكين فرضيات تدخل في إطار “نظريات المؤامرة” ووصف واشنطن الوباء بأنه “فيروس ووهان”.

ويأتي الخلاف فيما تحاول الصين اخلاء مسؤوليتها عن العدوى وترسيخ صورتها كدولة اتخذت خطوات حاسمة لتتيح للعالم وقتا للتعامل مع المرض، من خلال وضعها اعدادا كبيرة من سكانها في الحجر الصحي.

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ومع تناقص عدد حالات الاصابة بالفيروس في الصين، وارتفاعها خارجها، ترفض بكين حاليا المفهوم العام بأن مدينة ووهان هي مهد الفيروس.

وذهب المتحدث باسم وزارة الخارجية تشاو ليجيان إلى أبعد من ذلك أمس الخميس، وكتب على تويتر “قد يكون الجيش الأميركي هو الذي جلب الوباء إلى ووهان”، دون أن يقدم أي دليل.

وأثارت الولايات المتحدة غضب الصين باستخدامها لغة تربط مباشرة بين الفيروس والصين.

إذ سمى وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو كوفيد-19 باسم “فيروس ووهان”، ما دفع بكين الى رفض التسمية وقالت انها “مشينة” و”تزدري العلم”.

واستهل الرئيس الاميركي دونالد ترامب خطابا تلفزيونيا إلى الامة الاربعاء، بالتحدث عن انتشار فيروس “بدأ في الصين”.