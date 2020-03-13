إصابة لاعب إفريقي بفيروس “كورونا” في الدوري الإيطالي

يتواصل ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في المجال الرياضي بعد تأكد إصابة 4 لاعبين من فريق سامبدوريا الإيطالي، بينهم اللاعب الغامبي عمر كولي.

ونشرت وسائل إعلام إيطالية خبر إصابة 4 لاعبين من سامبدوريا بالفيروس، ويتعلق الأمر بكل من عمر كولي، البين أكدال، أنطونيو لاغومينا، ومورتن تورسبي.

وشددت المصادر ذاتها على كون القانون ينص على إغلاق جميع المنشآت الرياضية للفريق، فضلا عن وضع المسؤولين واللاعبين والمستخدمين بالحجر الصحي.

وطالب رئيس الفريق الإيطالي ماسيمو فيريرو جميع مكونات الفريق جميع التدابير الوقائية الصادرة عن السلطات المختصة لمواجهة فيروس “كورونا” المستجد.