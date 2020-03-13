يتواصل ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في المجال الرياضي بعد تأكد إصابة 4 لاعبين من فريق سامبدوريا الإيطالي، بينهم اللاعب الغامبي عمر كولي.
ونشرت وسائل إعلام إيطالية خبر إصابة 4 لاعبين من سامبدوريا بالفيروس، ويتعلق الأمر بكل من عمر كولي، البين أكدال، أنطونيو لاغومينا، ومورتن تورسبي.
وشددت المصادر ذاتها على كون القانون ينص على إغلاق جميع المنشآت الرياضية للفريق، فضلا عن وضع المسؤولين واللاعبين والمستخدمين بالحجر الصحي.
وطالب رئيس الفريق الإيطالي ماسيمو فيريرو جميع مكونات الفريق جميع التدابير الوقائية الصادرة عن السلطات المختصة لمواجهة فيروس “كورونا” المستجد.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة لاعب إفريقي بفيروس “كورونا” في الدوري الإيطالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.