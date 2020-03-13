ترامب يُعلن حالة طوارئ وطنيّة لمجابهة كورونا وازدياد عدد الإصابات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مساء اليوم الجمعة، "حالة طوارئ وطنية"، للحدّ من تفشّي فيروس "كورونا" المُستجد في الولايات المتحدة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده ترامب في البيت الأبيض إثر تصاعد ضحايا الفيروس في الولايات المتحدة.

واعتبر ترامب أن التدابير التي اتخذتها الولايات المتحدة حالت دون التفشي السريع للفيروس، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وتطرق إلى تصريح منظمة الصحة العالمية بأن أوروبا أصبحت البؤرة الجديدة لـ"كورونا".

وقال: "أُعلن بشكل رسمي حالة الطوارئ الوطنية"، مضيفا أنه تم فتح تمويل لحالة الطوارئ بقيمة 50 مليار دولار.

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ازديادُ عدد الوفيات

وارتفع عدد ضحايا الفيروس في الولايات المتحدة إلى ألفين و53 إصابة بينهم 41 وفاة.

جاء ذلك وفقا لمعطيات المركز الأميركي لمكافحة الأمراض والوقاية منها "CDC".

وحتى الجمعة، أصاب "كورونا" أكثر من 144 ألفا في 137 دولة وإقليم، توفي منهم نحو 5 آلاف و400، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.

وأدى انتشار الفيروس إلى تعليق العمرة، ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.