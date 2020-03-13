هل أصيب محمد صلاح بفيروس كورونا؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - رد وكيل أعمال نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، على ما أثير حول الاشتباه بإصابة اللاعب المصري بفيروس كورونا.
وقالت تقارير صحفية، إن هناك اشتباه بإصابة صلاح بفيروس كورونا، بسبب عدوى من حارس بورنموث، على إثر مواجهة الفريقين الأخيرة بالبريمييرليغ.
وكتب رامي عباس عبر حسابه على "تويتر": "كم هو مخجل أن يتم نشر شيء حساس للغاية دون معرفة أو مصادر، بل فقط للحصول على نقرات من القراء، هذا أمر مقرف ومرعب للناس في الوقت نفسه".
وكان ليفربول، قد أعلن تجميد نشاط كرة القدم إلى أجل غير مسمى، بعد إعلان تأجيل منافسات الدوري الإنجليزي حتى الرابع من نيسان/أبريل المقبل.
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