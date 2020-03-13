شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن قطر تسجل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 10:39 مساءً, 13 مارس 2020 م المناطق - وكالات أعلنت وزارة الصحة القطرية إن عدد حالات الاصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى ٣٢٠ بعد تسجيل ٥٨ إصابة جديدة خلال ٢٤ ساعة. وأضافت الوزارة أن 54 حالة من الحالات الجديدة ترتبط بالحالات التي تم اكتشافها سابقًا بين العمالة الوافدة أغلبيتهم ممن هم في الحجر الصحي، مع عدد 4 حالات انتقلت إليها العدوى نتيجة للاختلاط بمسافرين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قطر تسجل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.