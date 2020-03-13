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قطر تسجل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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السيد عبدالرحمن 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 10:39 مساءً, 13 مارس 2020 م

المناطق - وكالات

أعلنت وزارة الصحة القطرية إن عدد حالات الاصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى ٣٢٠ بعد تسجيل ٥٨ إصابة جديدة خلال ٢٤ ساعة. وأضافت الوزارة أن 54 حالة من الحالات الجديدة ترتبط بالحالات التي تم اكتشافها سابقًا بين العمالة الوافدة أغلبيتهم ممن هم في الحجر الصحي، مع عدد 4 حالات انتقلت إليها العدوى نتيجة للاختلاط بمسافرين.

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