صحة واسط تعلن تسجيل اصابتين بفايروس كورونا

اعلنت دائرة صحة واسط، الجمعة، عن تسجيل اصابتين بفايروس كورونا. وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم تسجيل اصابتين بفيروس كورونا لرجل وزوجته في المحافظة". واضافت ان "المصابين عائدين من ايران".

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