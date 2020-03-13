صحة المثنى تعلن عدم وجود أي إصابة بكورونا في المحافظة

اعلنت دائرة صحة المثنى، الجمعة، عدم وجود أي إصابة بكورونا في المحافظة. وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "نتيجة المشتبه بإصابته بفايروس كورونا كانت سليمة". واضافت انه "لا يوجد أي إصابة بكورونا في المحافظة بعد استلام نتيجة المريض المشتبه به".

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