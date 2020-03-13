ترامب يعلن عن حالة طوارئ وطنية لمواجهة كورونا

اعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب، الجمعة، عن حالة طوارئ وطنية لمواجهة فايروس كورونا.
وقال ترامب في كلمة له تابعتها الخليج 365، "أعلن رسميا حالة الطوارئ الوطنية للحصول على 50 مليار دولار لمواجهة فيروس كورونا"، مبينا ان "خطتنا تتضمن إعطاء صلاحيات للمستشفيات وعديد الأجهزة لإزاحة بعض المواد القانونية بهدف أخذ قرارات".
واضاف ان "الإعلان الذي أصدرته اليوم سيعطي صلاحيات واسعة لوزير الصحة والمسؤولين في مجال الصحة"، مشيرا الى ان "إعلان الطوارىء سيخول لنا استعمال بلايين الدولارات لغايات تتعلق بمكافحة الفيروس".
وتابع "يجب أن تكون لنا قدرة على أخذ عينات فحص فيروس كورونا في كل مكان وبسهولة"، لافتا الى "اننا لانريد من أي أحد في أمريكا أن يبادر بالتقدم لاجتياز فحص الفيروس إذا لم يكن ذلك ضروريا".
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