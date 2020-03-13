ترامب: سنوقف اعتبارا من الاربعاء دخول الاوربيين لـ30 يوما

اعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب، الجمعة، ان بلاده ستوقف اعتبارا من الاربعاء المقبل دخول الاوربيين لـ30 يوما.

وقال ترامب في كلمة له تابعتها الخليج 365، "حققنا تقدما هائلا في مواجهة فيروس كورونا بالمقارنة مع دول أخرى عبر غلق الحدود وتخصيص الأموال".

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واضاف انه "بناء على نصائح الخبراء كنت أعلنت عن تعليق دخول الوافدين من أوروبا لمدة 30 يوما اعتبارا من يوم الاربعاء المقبل"، مشيرا الى ان "من سيعود سيخضع للعزل والفحص".

واكد ترامب ان "الصين قامت بخطوات حاسمة لإنقاذ حياة الكثيرين من فيروس كورونا".