نصر الله: في المعركة مع كورونا ما زال العدو عنصراً مجهولاً بمعظم جوانبه

أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، الجمعة، أنه في المعركة مع كورونا ما زال العدو عنصراً مجهولاً في معظم جوانبه.
وأضاف أنه "يجب أن نعتبر أنفسنا في خضم معركة عالمية تخوضها دول العالم وشعوبه وتشكل أولوية عمل الحكومات".
وأشار نصر الله، إلى ان "التهديد في المواجهة مع كورونا لا يقف عند حدود بل يشمل كل العالم"، مبيناً :"نحن أمام عدو تهديده كبير وواسع وعلينا مواجهته لا الاستسلام له ولا الهلع تجاهه".
وأوضح أن "كل الخسائر في الاقتصاد والتعليم وغير ذلك يمكن تعويضها باستثناء الخسائر في الأرواح"، مؤكداً أن "الخيار هو مقاومة هذا العدو الذي تحول إلى وباء عالمي لا الاستسلام أو اليأس أو الاستسهال".
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