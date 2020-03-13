نصر الله: في المعركة مع كورونا ما زال العدو عنصراً مجهولاً بمعظم جوانبه

وقال نصر الله في كلمة له تابعتها الخليج 365، إن "وباء كورونا بات الهم الأول في العالم بأسره وليس في منطقتنا فحسب".

وأضاف أنه "يجب أن نعتبر أنفسنا في خضم معركة عالمية تخوضها دول العالم وشعوبه وتشكل أولوية عمل الحكومات".



وأشار نصر الله، إلى ان "التهديد في المواجهة مع كورونا لا يقف عند حدود بل يشمل كل العالم"، مبيناً :"نحن أمام عدو تهديده كبير وواسع وعلينا مواجهته لا الاستسلام له ولا الهلع تجاهه".

وأوضح أن "كل الخسائر في الاقتصاد والتعليم وغير ذلك يمكن تعويضها باستثناء الخسائر في الأرواح"، مؤكداً أن "الخيار هو مقاومة هذا العدو الذي تحول إلى وباء عالمي لا الاستسلام أو اليأس أو الاستسهال".