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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مدير منظمة الصحة العالمية: أوروبا "البؤرة الجديدة" لكورونا الفتاك والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 مارس 2020
الخليج 365 - متابعات
أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أن أوروبا باتت "البؤرة" الجديدة لوباء كورونا المستجد، داعياً الدول إلى "التحقق من كل حالة وعزلها وإخضاعها للفحص ومعالجتها".
وقال تيدروس أدهانوم غيبرييسوس لوسائل إعلام، خلال مؤتمره الصحفي اليومي، إن "أوروبا حالياً هي بؤرة وباء كوفيد 19 العالمي"، مشيراً إلى أن عدد الحالات التي تسجل يومياً يفوق عدد الحالات اليومية التي سجلت في الصين خلال ذروة انتشار المرض.
وأشار إلى أن "خمسة آلاف شخص فقدوا حياتهم، وهي محطة مأسوية."
وقال إن أوروبا الآن لديها "حالات إصابة ووفيات بالفيروس أكثر من بقية العالم مجتمعا، ما عدا الصين."
وبحسب جيبريسيوس، فإن المنظمة ستدشن خطة استجابة وتضامن لمكافحة المرض.
وسيتيح هذا للأفراد والمنظمات المساعدة في تمويل شراء الكمامات والقفازات والسترات والنظارات الطبية للعاملين في المجال الصحي، بالإضافة إلى معدات التشخيص والاستثمار في البحث والتطوير، بما في ذلك في مجال اللقاحات.
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