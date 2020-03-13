سي إن إن: الولايات المتحدة تعلن حالة طوارئ وطنية بسبب كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 مارس 2020

الخليج 365 - متابعات خاصة

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، خطة طوارئ وطنية في الولايات المتحدة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال الرئيس الأمريكي، في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، إن بلاده ستوقف حركة السفر مع أوروبا التي أصبحت البؤرة الجديدة لوباء فيروس كورونا.

وأضاف ترامب، أن إدارته خصصت 50 مليار دولار لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، في كافة الولايات الأمريكية.