الأحدب: آن الأوان أن ينقي أهل طرابلس ثورتهم وليلفظوا من يقومون باختراقها بغية إفشالها

لفت النائب السابق ​مصباح الأحدب​ إلى أنّ "بالإمس اشتباكات قي ​القبة​، واليوم قتيل على ​ساحة النور​"، مركّزًا على أنّ "​طرابلس​ خاضعة لخطّة أمنيّة منذ ست سنوات، والجميع يعلم أنّ ​الأجهزة الأمنية​ بدل حماية الناس، تفتعل هذه الأحداث".

وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "كفى، كفى، كفى. لقد آن الأوان أن ينقّي أهل طرابلس ثورتهم وليلفظوا من يقومون باختراقها بغية إفشالها".