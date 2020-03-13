مجلس بلدية زحلة- معلقة وتعنايل: لإقفال المؤسسات في المدينة كإجراء وقائي

دعا مجلس ​بلدية زحلة​ –معلقة و​تعنايل​ في بيان "أصحاب المؤسسات التجارية والصناعية والزراعية والشركات في المدينة ونطاقها، الى إقفال مؤقت، كإجراء وقائي يجنب المدينة وأهلها خطر تفشي ​فيروس كورونا​، وذلك إبتداء من صباح يوم السبت ​14 آذار​ وحتى نهاية الأسبوع المقبل ضمنا، على أن يتم تحديث هذه القرارات وفقا لتطور الظروف في المرحلة المقبلة"، موضحا أنه "يستثنى من هذه الدعوة المؤسسات التي تعنى بتصنيع وتجارة المواد الغذائية واللحوم والخضار وافران ​الخبز​ و​الصيدليات​، و​محطات الوقود​، التي يطلب منها أيضا أن تراعي أقصى درجات الحيطة والحذر، وأن تلتزم بشروط ​السلامة العامة​ والنظافة ، كما ونطلب من التجار الكرام الالتزام بالأسعار الطبيعية للسلع".

كما دعا المجلس البلدي المواطنين الى "الحد من تنقلاتهم، وحصر الخروج من منازلهم بالحاجات الملحة، على أن يلتزموا بكافة الإرشادات التي أعطيت وتعطى لهم"، كما طلب من ​النازحين السوريين​ "الحد من تحركاتهم والتزام أماكن سكنهم وعدم التجمع أمام ماكينات الصرف الآلي، سواء داخل المدينة أو على الاوتوستراد، لما قد تخلقه هذه التجمعات من بيئة حاضنة للفيروس المستجد".