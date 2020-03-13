لفت المكتب الإعلامي للنائب ​نهاد المشنوق​، إلى أنّ "مواقع إلكترونية تناقلت خبرًا يدّعي أنّ المشنوق رفض الخضوع لفحص الـ"كورونا" في مطار ​بيروت​ الدولي"، مؤكّدًا أنّ "المشنوق أجرى مع عائلته فحص "كورونا" في بيروت قبل سفره في مختبرات "CMC"، من ثمّ أجرى أمس فحصًا جديدًا قبل عودته من لندن، وكانت النتيجة سلبية في المرّتين".

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كانت هذه تفاصيل خبر مكتب المشنوق: أجرى فحص "كورونا" قبل سفره وأجراه مجددا أمس قبل عودته من لندن والنتيجة سلبية بالمرتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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