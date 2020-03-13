لفتت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، إلى أنّ "بعض وسائل الإعلام تداول خبرًا مفاده إصابة عدد من عناصر قوى الأمن ومن السجناء بفيروس "كورونا".
وأوضحت في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "لا إصابات في صفوف عناصرنا أو بين السجناء، ولكن يمكن أن يوضع أي شخص في الحجر الإحترازي في حال الاشتباه بتعرّضه لأي إصابة، كما يحصل في الحالات المماثلة لدى المواطنين".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: لا إصابات بفيروس كورونا في صفوف عناصرنا أو بين السجناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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