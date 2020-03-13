مصدر بالداخلية للـMTV: خلو السجون كافة على كل الأراضي اللبنانية من أي إصابة بكورونا

أكّد مصدر في ​وزارة الداخلية والبلديات​ لقناة الـ"MTV"، "خلو السجون كافّة على كلّ الأراضي اللبنانية من أي إصابة بفيروس "كورونا"، لافتًا إلى أنّ "7066 سجينًا و2408 موقوفين موزّعين على كل السجون، أُجريت لهم الفحوصات اللّازمة، وقد تمّ الاشتباه بحالة إصابة لدى سجين واحد، ونُقل إلى ​مستشفى بيروت الحكومي​، وتأكّد أنّ نتتيجة الفحوصات الخاصّة بفيروس "كورونا" جاءت سلبيّة".

وشدّد على أنّ "إجراءات عدّة اتُخذت، وحملات توعويّة تُقام للسجناء ولآمري السجون، كما تمّ توزيع موازين حرارة لفحص العسكر والزوار"، موضحًا أنّ "الزيارات محصورة بشخص واحد، يلبس كمامة وقفازات". وأشار إلى أنّه "تمّ تعقيم السجون، وسيُستَكمل هذا الإجراء دوريًّا. الوضع في السجون تحت السيطرة".