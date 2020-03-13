دوريات لفوج حرس بيروت تنفيذا لبلاغ شبيب بمنع التجمعات

أعلنت دائرة العلاقات العامة في ​بلدية بيروت​ ببيان، أن "دوريات ​فوج حرس بيروت​ تجوب أحياء العاصمة وشوارعها، تنفيذا للبلاغ الصادر عن ​محافظ​ بيروت ​القاضي زياد شبيب​ بمنع التجمعات والنشاطات الفنية على أنواعها في الأماكن العامة والخاصة: ​المطاعم​، المقاهي، ​الملاهي الليلية​، ​الحدائق العامة​، مراكز ​التسوق​، أماكن الترفيه، ​النوادي الرياضية​، الصالات والقاعات المعدة لاقامة الحفلات والمناسبات والاجتماعات والمؤتمرات ودور السينما وغيرها، بناء على القرار 42/2020 الصادر عن رئيس ​مجلس الوزراء​ المتعلق بالتدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار ​فيروس كورونا​". إضغط للمزيد

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