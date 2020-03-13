القواس: قدر هذه الحكومة ورئيسها أن تتحمل عهر السياسات المالية والإقتصادية

اعتبر عضو ​القيادة​ القطرية ل​حزب البعث العربي الإشتراكي​ ​محمد شاكر القواس​ أن "قدر هذه ​الحكومة​ ورئيسها أن تتحمل عهر السياسات ​المال​ية والإقتصادية للحكومات السابقة وبعض قواها الأساسية إلى جانب عهرهم السياسي والأخلاقي والإعلامي"، مطالباً رئيس ​القوات اللبنانية​ ​سمير جعجع​ "بالصمت والخجل من نفسه وفجورها وفجور حلفاءه السابقين اللاحقين ومن فسادهم الذي أوصل لبنان الى حالة الإفلاس و​العجز​ عن تأمين العيش و​الدواء​ وأبسط مستلزمات ​الوقاية​ والشفاء واللوازم الطبية للمستشفيات نتيجة لنهبهم للمال العام ولودائع العوام". إضغط للمزيد

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