طقس يوم غد غائم الى غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في المديرية العامة للطيران المدني أن الحوض الشرقي للمتوسط لا يزال تحت تأثير المنخفض الجوي المصحوب بأمطار حتى بعد ظهر يوم غد السبت حيث ينحسر تدريجياً، متوقعة أن يكون طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:

السبت: غائم الى غائم جزئياً دون تعديل يذكر ب​درجات الحرارة​ وتشكل ضباب كثيف على المرتفعات ،تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً خلال الفترة الصباحية مع حدوث برق ورعد كما تتساقط ​الثلوج​ على ارتفاع 1800 متر وما فوق، تخف حدة ​الأمطار​ اعتباراً من بعد الظهر وتنحسر مساءً.

الأحد: غائم جزئياً بسحب متوسطة ومرتفعة مع تكوّن ضباب على المرتفعات ،كما ترتفع درجات الحراراة على الجبال والداخل وتبقى دون تعديل يُذكر على اللساحل، يحتمل تساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الشمالية اعتباراً من بعد الظهر.

الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات.