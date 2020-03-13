ذكرت معلومات قناة الـ"MTV"، أنّه "تمّ إجراء الفحوصات اللّازمة لـ80 موظّفًا في ​وزارة الصحة العامة​، كانوا على تماس مع الموظّفة في مديرية الوقاية الّتي تبيّن إصابتها بفيروس "كورونا".

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كانت هذه تفاصيل خبر MTV: إجراء الفحوصات اللازمة لـ80 موظفا بوزارة الصحة كانوا على تماس مع الموظفة المصابة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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