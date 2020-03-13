جمعية تجار بيروت: ليتعامل أصحاب المؤسسات مع الاقفال غدا بما يرونه مناسبا

أعلنت جمعية تجار ​بيروت​ في بيان، "أنه "نظرا لخطورة انتشار وباء ​الكورونا​، وبما أن المسؤولية الوطنية وواجب التكاتف الأخلاقي والإنساني والصحي يفرضان إتخاذ القرارات الحاسمة، وحفاظا على سلامة وأمن الجميع من مستهلكين وأصحاب مؤسسات تجارية وموظفين"، فإنها تدعو "جميع المعنيين من رؤساء وأعضاء الجمعيات ولجان الأسواق والنقابات التجارية في بيروت ولبنان الى اتخاذ القرار الذي يرونه مناسبا في ما يتعلق بإقفال مصالحهم ومؤسساتهم التجارية إبتداء من يوم غد السبت ​14 آذار​ 2020 وحتى إشعار آخر، آخذين بالإعتبار الإحتياطات الصحية اللازمة في ما يتعلق بمؤسساتهم. ذلك طبعا باستثناء المؤسسات التي تعنى ب​الصحة العامة​ والمواد الغذائية، مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية في المؤسسات التي سوف تستمر بالعمل".

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