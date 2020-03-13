إرتفاع مجمل عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في إيطاليا إلى 1266 حالة

أعلنت هيئة الحماية المدنية في ​إيطاليا​ أنّ "عدد الوفيات في البلاد جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، قفز خلال الـ24 ساعة الماضية إلى 250 حالة وفاة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات في المجمل جراء الفيروس في البلاد إلى 1266 حالة".

وأوضحت أنّ "من بين الحالات الّتي أصابها الفيروس وقت ظهوره لأوّل مرّة في المناطق الشمالية من البلاد في 21 شباط، تعافى نحو 1439 حالة بشكل كامل، مقارنةً بتعافي 1258 حالة في اليوم السابق".

ويسجّل الرقم الجديد زيادة قدرها 25 في المئة بعدد الوفيات، في أعلى زيادة بكلّ المقاييس منذ تفشّي الفيروس. وارتفع إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في إيطاليا، أكثر دول ​أوروبا​ تأثّرًا بالفيروس حتى الآن، إلى 17660 حالة إصابة، مقارنةً بالعدد السابق المسجل رسميًّا عند 15113 حالة؛ بزيادة تُقدّر بنحو 17 في المئة.