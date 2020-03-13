مسؤول عراقي: لإدانة القصف الأميركي بشكل فوري والتحرك لإنهاء تواجد المحتل

أشار نائب رئيس مجلس النواب العراقي حسن الكعبي، إلى أنه "لا شرعية لتواجد القوات الأجنبية داخل أراضي العراق بعد قرار مجلس النواب الأخير"، مطالباً الحكومة ووزارة الخارجية "بالتحرك الفوري لإدانة القصف الأميركي دولياً، والمباشرة بإنهاء تواجد المحتل".
وشدد الكعبي على أن "القصف الأميركي لمقار عسكرية ومدنية، ردة فعل غير مبررة وتدل على نية مسبقة لخرق السيادة العراقية، كما أن استهداف المحتل لمنشآت حيوية ومدنية في الزمان والمكان الذي ترغب تنسف ادعاءات البعض بوجود شراكة بين البلدين".
كما أوضح أن "القصف الأميركي على منشآت عسكرية ومدنية وتدمير بنى ومنشآت تحتية وحيوية، ليس له أي علاقة باستهداف معسكر التاجي أو ما قبله"، لافتاً إلى أن "هذا الاستهداف ردة فعل مرتبكة وغير مبررة أو متزنة، وتدل على نية مسبقة على خرق سيادة العراق سيما بعد التصريحات غير المسؤولة التي أدلى بها بعض العسكريين والمستشارين الأميركيين التي تدل على سبق الإصرار بتحديد مجموعة من الأهداف التي يرغبون بقصفها".
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