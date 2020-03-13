مسؤول أميركي يستدعي السفير الصيني على خلفية حملة التضليل الصينية بشأن كورونا

أشار مسؤول حكومي كبير في ​الولايات المتحدة الأميركية​ لشبكة "فوكس نيوز"، إلى أن مساعد وزير شؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ ديفيد ستيلويل، استدعى السفير الصيني كوي تيانكاي، بشأن "حملة التضليل الصينية الفاضحة والعالمية بشأن ​فيروس كورونا​ المستجد". وفي هذا الإطار، كان المتحدث باسم ​الخارجية الصينية​ تشاو لي جيان، أشار في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى إمكانية أن يكون ​الجيش الأميركي​ هو من جلب فيروس كورونا إلى مدينة ووهان الصينية، التي كانت الأكثر تضرراً بسبب التفشي، مطالباً الولايات المتحدة بالإعلان عن بياناتها.

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