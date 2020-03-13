وزارة الصحة السعودية أعلنت تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة السعودية​ "تسجيل 24 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" الجديد (كوفيد 19)".

وأوضحت في بيان، أنّ "الحالة الأولى لمواطنة قادمة من ​فرنسا​، وقد تمّ عزلها في منشأة صحيّة في مدينة الرياض. أمّا الحالة الثانية فهي لمواطن قادم من ​إيطاليا​، وهو في العزل بمنشأة صحية في ​القطيف​". وذكرت أنّ "هناك 7 حالات لمواطنين في الحجر الصحي في المنطقة الشرقية، كانوا مخالطين لحالات أعلن عنها سابقًا".

ولفتت الوزارة إلى أنّ "من بين الحالات الـ24، توجد 14 حالة من الجنسيّة المصرية، وحالة لمقيم واحد من الجنسية البنغلاديشية، وهم موجودون في الحجر الصحي في ​مكة المكرمة​، كانوا من مخالطي حالة أعلن عنها سابقًا"، مشيرةً إلى أنّ "بإضافة الحالات الجديدة، يصبح العدد الإجمالي للإصابات 86 حالة، تعافت منها واحدة، وبقية الحالات موجودة الآن في العزل الصحي، حيث يجري تقديم الرعاية الصحية لها وفق الإجراءات المعتمدة".

