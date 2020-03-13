وزارة الصحة العراقية أعلنت تسجيل عشر إصابات جديدة بفيروس "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية أنّ "مختبرات وزارة الصحة والبيئة أجرت 76 نموذجًا لحالات مشتبه بإصابتهم بفيروس "كورونا" في مستشفيات المحافظات المختلفة". وأوضحت في بيان، أنّ "النتائج الموجبة (الإصابات) بلغت 10 حالات"، مبيّنةً أنّ "حالة في ​النجف​ (توفيت لاحقًا) وثلاث حالات في ​بغداد​ الرصافة وحالة واحدة في مدينة الطب في بغداد". ولفتت إلى أنّه "تمّ تسجيل حالة واحدة في الكرخ وحالة واحدة في ​كربلاء​ وحالة واحدة في بابل، وحالتين في واسط"، مؤكّدةً أنّ "مجموع الإصابات في البلاد بلغ مجموع 93، وحالات الشفاء 24، ومجموع الوفيات بلغ 9".

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