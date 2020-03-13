السفارة الأميركية في بيروت أعلنت عن التعليق المؤقت للعمليات القنصلية

أعلنت السفارة الأميركية في بيروت، في بيان أنه "في ظل إنتشار فيروس كورونا "COVID-19" وللحفاظ على السلامة والصحة العامة، علق القسم القنصلي في السفارة عمليات التأشيرات غير الطارئة، أما خدمات المخصصة للمواطنين الأميركيين ستبقى متاحة عبر تحديد مواعيد طارئة"، موضحة أنه "سيتم جدولة مواعيد تأشيرة الهجرة الى أوقات لاحقة. وفي غضون ذلك، يرجى توجيه أي استفسارات محددة بشأن تأشيرة الهجرة إلى صندوق البريد القنصلية IV في بيروت على [email protected]".
وأكدت أنه "لا توجد رسوم لتغيير موعد وتكون رسوم طلب التأشيرة صالحة لمدة عام واحد. يمكن للمتقدمين الذين يحتاجون إلى السفر لأسباب طارئة طلب مواعيد عاجلة عبر ملفهم الشخصي ustraveldocs.com/lb للطلبات العاجلة. يجب أن تتضمن جميع طلبات التعيين في حالات الطوارئ وثائق لدعم سبب السفر العاجل وإثبات حجوزات الطيران إلى الولايات المتحدة. سوف ينظر القسم القنصلي في طلبات التعيينات الطارئة على أساس كل حالة على حدة".
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