السفارة الأميركية في بيروت أعلنت عن التعليق المؤقت للعمليات القنصلية

أعلنت ​السفارة الأميركية​ في ​بيروت​، في بيان أنه "في ظل إنتشار فيروس كورونا "COVID-19" وللحفاظ على السلامة و​الصحة العامة​، علق القسم القنصلي في السفارة عمليات التأشيرات غير الطارئة، أما خدمات المخصصة للمواطنين الأميركيين ستبقى متاحة عبر تحديد مواعيد طارئة"، موضحة أنه "سيتم جدولة مواعيد تأشيرة ​الهجرة​ الى أوقات لاحقة. وفي غضون ذلك، يرجى توجيه أي استفسارات محددة بشأن تأشيرة الهجرة إلى صندوق البريد القنصلية IV في بيروت على [email protected]".

وأكدت أنه "لا توجد رسوم لتغيير موعد وتكون رسوم طلب التأشيرة صالحة لمدة عام واحد. يمكن للمتقدمين الذين يحتاجون إلى السفر لأسباب طارئة طلب مواعيد عاجلة عبر ملفهم الشخصي ustraveldocs.com/lb للطلبات العاجلة. يجب أن تتضمن جميع طلبات التعيين في ​حالات​ الطوارئ وثائق لدعم سبب السفر العاجل وإثبات حجوزات الطيران إلى ​الولايات المتحدة​. سوف ينظر القسم القنصلي في طلبات ​التعيينات​ الطارئة على أساس كل حالة على حدة".