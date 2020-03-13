ترامب يعلن حالة الطوارئ الوطنية في أميركا لمكافحة فيروس كورونا

أعلنالرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، "​حالة الطوارئ​ الوطنية في ​الولايات المتحدة الأميركية​ لمكافحة فيروس "كورونا" المستجد"، لافتًا إلى "أنّناسنوقف دخول الأوروبيين اعتبارًا من الأربعاء المقبل ولمدة 30 يوماً".

وخلال مؤتمر صحفي عقده للإعلان عن خطة الطوارئ الوطنية لمواجهة ​فيروس كورونا​، شدد ترامب على ضرورة "العمل بصورة جادة في مواجهة فيروس كورونا"، مشيرا إلى أنه "سيتم تقديم الخدمات للمواطنين وأنهم لن يدخروا جهدا في مواجهة الأزمة الراهنة".

ولفت ترامب إلى أنه "فتح تمويلا بقيمة 50 مليار دولار لتمويل المناطق المحتاجة"، مبينا أن "إعلان حالة الطوارئ يعطي السلطات الصحية صلاحيات واسعة لمكافحة انتشار الفيروس".

كما نوّه بأن "بلاده أغلقت الحدود تجنبا لانتشار الفيروس"، موضحاً أنه "سيتم إجراء نحو 4 ملايين فحص على الحدود مع مواصلة النقاشات مع شركات صناعة الأدوية". وشدد على أن "أميركا عززت التعاون مع القطاع الخاص ونعمل على تسريح الفحوصات للكشف عن الفيروس".