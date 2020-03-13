أصدر وزير التربية و​التعليم العالي​ ​طارق المجذوب​ تعميما موجها الى ​المدارس​ والثانويات والمعاهد المهنية و​الجامعات​ الرسمية والخاصة، جاء فيه: "حفاظا على صحة التلامذة و​الطلاب​ والهيئتين الإدارية والتعليمية وسلامتهم، وبعد التواصل مع معالي ​وزير الصحة​ العامة ومع لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية ل​فيروس كورونا​،

وبناء على مقتضيات المصلحة العامة،

يطلب الى جميع مديري المؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة، الإستمرار في تعليق الدروس في كل المؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة حتى مساء الاحد الواقع فيه 22 آذار 2020.

استكمال اعداد برامج طوارىء لإنهاء المناهج التعليمية وتعويض الدروس التي يخسرها الطلاب، على أن تصدر تعاميم توضيحية لاحقة لتنظيم دوام الهيئتين الإدارية والتعليمية وآلية إيصال الدروس والتعلم عن بعد".

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كانت هذه تفاصيل خبر وزارة التربية أعلنت الإستمرار في تعليق الدروس حتى مساء الأحد 22 آذار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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